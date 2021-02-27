Жителям Темиртау вернули тепло

Теплоснабжение восстановили после аварии на ТЭЦ в Темиртау, об этом рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

В ведомстве пояснили, что после запуска пяти котлов ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" средняя температура в квартирах поднялась до 21 градуса.

"В домах, где еще остается температура ниже нормы, жителей просят обращаться по горячим номерам для выяснения точечных проблем", - цитирует сообщение акимата Sputnik Казахстан.

Напомним, аварийная остановка трех котлов произошла еще 24 февраля.