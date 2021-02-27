Поезда снова начали курсировать по Грузии

Движение поездов на "Грузинской железной дороге", ранее прерванное из-за коронавирусных ограничений, восстановлено сегодня, в соответствии с решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, о котором он сообщил 24 февраля.

На данный момент совершаются рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Батуми-Тбилиси; Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси; Тбилиси-Озургети-Тбилиси; Тбилиси-Поти-Тбилиси и Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси, пишет Sputnik Грузия.

Приобрести билеты онлайн можно было уже с 25 февраля, в кассах - накануне. Цены не выросли, но поезда будут ходить только днем.

Кроме того, возобновлена работа метро, автобусов и микроавтобусов в грузинских городах и районах по выходным, в будни они начали курсировать 8 февраля.

Во всех видах транспорта пассажиры обязаны соблюдать ряд ограничений, в том числе носить маски.