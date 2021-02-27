Шойгу и Арутюнян обсудили обстановку в Карабахе

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

В нем говорится, что министры рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, нынешнюю обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Шойгу и Арутюнян обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.