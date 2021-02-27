Источник: Навального этапировали во Владимирскую область

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что Алексей Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области.

"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", - поделился источник.

Собеседник агентства не уточнил, находится ли Навальный уже в ИК-2.

Ранее издание "Ярновости" также сообщило, что Навальный будет отбывать наказание в колонии в Покрове.

При этом в ИК-2 заявили, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального. "Данной информацией не располагаем. Мы - дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным", - заявил представитель колонии в Покрове.