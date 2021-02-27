Митинги с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване и в Капане
В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался новый митинг оппозиционного "Движение по спасению Родины".
Митинг был начат с гимна республики и минуты молчания. Затем оппозиционер Гегам Манукян призвал всех собравшихся повернуться спиной к зданию парламента. Так участники акции продемонстрировали отношение к этому "недействующему институту".
"Это тот редкий случай, когда народ встал рядом с армией, а не наоборот", - отметил Манукян, добавив, что надеется, что такое происходит в последний раз, пишет Sputnik Армения.
Сегодня митинг против Никола Пашиняна и его правительства также проходит в Капане, Сюникская область.
"Он испортил отношения с Россией, создал проблемы с Генштабом Вооруженных сил. Эта политическая сила довела страну до глубокого кризиса и хаоса, система госуправления не работает, и это ведет нас к краху", - сказал на митинге глава общины города Геворг Парсян.
Он уверен, что стабильность в Армении настанет только в случае отставки премьера и всей его команды.
Вестник Кавказа
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