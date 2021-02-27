Президент Туркменистана сказал, какие имена давать детям, рожденным 25 мая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал несколько имен, которыми можно называть детей, которые родятся 25 мая. В это день ежегодно празднуется день Ашхабада, в этом году столице республике исполнится 140 лет.

В субботу специальная правительственная комиссия рассмотрит предложение президента. Он полагает, что "будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке - Мерджен (Жемчужина) или Мая". Бердымухамедов поручил подготовить для детей, которые родятся в праздник, подарки, пишет РИА Новости.

"Столица - по праву признанная жемчужина Азии, достигнутые успехи и организуемые праздничные мероприятия - предмет гордости всего туркменского народа", - подчеркнул туркменский президент на заседании правительства.