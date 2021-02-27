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Президент Туркменистана сказал, какие имена давать детям, рожденным 25 мая

Президент Туркменистана сказал, какие имена давать детям, рожденным 25 мая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал несколько имен, которыми можно называть детей, которые родятся 25 мая. В это день ежегодно празднуется день Ашхабада, в этом году столице республике исполнится 140 лет.

В субботу специальная правительственная комиссия рассмотрит предложение президента. Он полагает, что "будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке - Мерджен (Жемчужина) или Мая". Бердымухамедов поручил подготовить для детей, которые родятся в праздник, подарки, пишет РИА Новости.

"Столица - по праву признанная жемчужина Азии, достигнутые успехи и организуемые праздничные мероприятия - предмет гордости всего туркменского народа", - подчеркнул туркменский президент на заседании правительства.

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Вестник Кавказа

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