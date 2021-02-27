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В мечетях в Германии почтили память жертв трагедии в Ходжалы

В мечетях в Германии почтили память жертв трагедии в Ходжалы

Мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида продолжаются. В субботу в городах Германии представители азербайджанской диаспоры почтили память жертв трагедии, произошедшей 26 февраля 1992 года.

Соотечественники Гельзенкирхене, Кельне, Берлине и других городах Германии почтили память погибших 29 лет назад минутой молчания и вознесли молитвы за упокой их души, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

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Вестник Кавказа

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