В мечетях в Германии почтили память жертв трагедии в Ходжалы

Мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида продолжаются. В субботу в городах Германии представители азербайджанской диаспоры почтили память жертв трагедии, произошедшей 26 февраля 1992 года.

Соотечественники Гельзенкирхене, Кельне, Берлине и других городах Германии почтили память погибших 29 лет назад минутой молчания и вознесли молитвы за упокой их души, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.