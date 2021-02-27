Авиасообщение между Казахстаном и Германией возобновится с 1 мая

Авиакомпания Lufthansa с 1 мая начнет вновь выполнять регулярные рейсы в города Казахстана.

"Авиакомпания Lufthansa возобновляет регулярные рейсы в Алматы и Нур-Султан с первого мая", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что рейсы возобновляются после длительного перерыва, связанного с пандемией.

Самолеты из Франкфурта-на-Майне в Алматы будут летать по понедельникам и субботам с посадкой в Нур-Султане, по четвергам рейс будет прямой.

В обратную сторону рейсы с посадкой в Нур-Султане будут осуществляться по пятницам, прямые - по вторникам и воскресеньям.

В самолетах предусмотрено три класса обслуживания: бизнес-класс, премиум-эконом-класс и интерконтинентальный эконом-класс.