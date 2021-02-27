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Президент Армении продолжает думать над увольнением главы Генштаба

Президент Армении продолжает думать над увольнением главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян еще не принял решения по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Напомним, у Саркисяна на принятие решения есть три дня, из которых прошли уже два.

О том, что решения пока нет сообщила помощник президента республики Асмик Петросян, пишет Sputnik Армения.

Если президент Армении не примет решения за три дня, то решение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра.

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Вестник Кавказа

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