Президент Армении продолжает думать над увольнением главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян еще не принял решения по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Напомним, у Саркисяна на принятие решения есть три дня, из которых прошли уже два.

О том, что решения пока нет сообщила помощник президента республики Асмик Петросян, пишет Sputnik Армения.

Если президент Армении не примет решения за три дня, то решение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра.