США: на переговоры с Россией по контролю над вооружениями остается не так много времени

В США намерены вскоре продолжить переговоры с Россией по контролю над вооружениями, так как до истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), остается не так много времени.

Ранее ДСНВ был продлен на пять лет. Обмен необходимыми для продления договора нотами состоялся в МИД РФ 3 февраля.

"У нас есть только пять лет, а нужно еще время для того, чтобы Сенат [Конгресса США] дал свое ободрение и согласие на ратификацию. Так что у нас не так много времени", - заявила первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро, пишет ТАСС.

Она выразила надежду, что в течение нескольких следующих лет будут продолжены дискуссии с Россией по контролю над вооружениями.

На этой неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва готова серьезно обсуждать вопросы стратегической стабильности с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что администрация Байдена планирует обсуждать эти вопросы с Россией.