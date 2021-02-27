Туман окутал аэропорт Волгограда, отменяются рейсы

Работа аэропорта Волгограда нарушена из-за сильного тумана в субботу.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Волгограда (туман) задержано несколько рейсов. Ограниченная горизонтальная видимость в аэропорту сейчас составляет 400 метров", - рассказала пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова "Интерфаксу".

Отменены два рейса из Москвы (Шереметьево). Один из рейсов из Москвы и рейс из Сочи отправлены в аэропорт Ростова-на-Дону.

Еще один рейс из Москвы находится на запасном аэродроме Минеральных Вод. На вылет из Москвы задерживаются еще два авиарейса. Рейс из Казани также не был принят в Волгограде из-за тумана, самолет ушел на запасной аэродром в Саратове.