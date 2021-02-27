Оппозиция в Ереване затевает новый митинг

Ночь в палаточном лагере у парламента Армении прошла спокойно. В субботу оппозиция готовит новый митинг, члены "Движения за спасение Родины" ставят сцену на проезжей части проспекта Баграмяна.

Движение по проспекту заблокировано. За ситуацией на месте следят правоохранители.

"Пашинян пришел к власти с помощью уличных акций, и уйдет он под давлением уличных демонстраций", - заявил экс-глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ованес Саакян, пишет ТАСС.

На площадь в центре Еревана прибывают сторонники оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Саакян подчеркнул, что из-за Пашиняна "родина находится в опасности", именно катастрофическая ситуация в стране привела к тому, что армия потребовала ухода Пашиняна.

Масштабные протестные акции в Армении начались 25 февраля, когда Генштаб ВС республики выступил с требованием отставки премьера и правительства.