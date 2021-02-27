Оппозиция провела ночь у парламента в Тбилиси

Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палаточном лагере на площади перед парламентом в Тбилиси.

"Палатки у парламента - это часть нашей борьбы против антинародного режима. Это наше законное право выражения протеста. В случае необходимости мы установим палатки и на проезжей части проспекта Руставели", - сообщил один из лидеров партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Заал Удумашвили, пишет "Интерфакс".

В палатках ночевали те оппозиционеры, которые накануне прибыли в столицу из регионов. Полиция не позволяет ставить палатки на проезжей части, а в остальном не препятствует действиям оппозиционеров.