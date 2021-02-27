Первые добровольцы в Москве привиты вакциной "Спутник Лайт"

Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт" стартовала в рамках исследования в Москве в субботу.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Принять участие в испытаниях вакцины может любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Ракова добавила, что "Спутник Лайт" будет использоваться для вакцинации молодежи.

"Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител", - сообщила заммэра Москвы.