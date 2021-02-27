Ара Айвазян назвал условие встречи с главой МИД Азербайджана

Глава МИД Армении Ара Айвазян в интервью РИА Новости сообщил, что для встречи с главой МИД Азербайджана нужна конкретная повестка.

Айвазяну был задан вопрос о том, возможна ли встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ведутся ли переговоры по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении.

"Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям", - заявил он.

Среди критериев Айвазян назвал создание соответствующей атмосферы и формирование конкретной повестки.