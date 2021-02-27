В Чечне выявили нарушения в 30% частных клиник

В Чечне 129 частных медицинских клиник приостановили работу из-за нарушений.

Главы республики Рамзан Кадыров поручил провести проверку частных клиник на профессиональное соответствие в прошлом году. Работа велась с ноября 2020 года, было проверено 388 частных клиник.

"Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Клиникам дано время на устранение недочетов", - сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Деятельность частных клиник, уверен Кадыров, должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями, иначе в отношении клиник будут приниматься "самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия".