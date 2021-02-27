Еще 283 случая коронавируса выявили в Армении

За прошедшие сутки в Армении коронавирусом заразились 283 человека.

Общее число инфицированных в республике достигло на 27 февраля 171 793, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Излечились 163 309 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 190 человек, за сутки 7. Еще 3 190 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам.

С начала пандемии в Армении провели 724 606 тестов на выявление коронавируса.