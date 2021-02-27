США назвали сроки объявления новых санкций против России

США анонсируют дополнительные санкции в отношении России в течение ближайших недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках объявления Белым домом новых санкций против России, она подчеркнула, что этого не придется ждать месяцы.

"Недели, а не месяцы. Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их [России] [предполагаемой] вовлеченности в [американские] выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были предположительно за наших военных, а также [хакерских] атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов", - пояснила Псаки.

По словам пресс-секретаря, специалистам по кибербезопасности и национальной безопасности нужно время для "завершения данного процесса". Псаки сообщила, что президент США принимает решение, и реагирует тогда и так, как пожелает. "Но я бы ждала недели, а не месяцы, прежде чем мы завершим этот обзор", - заключила она.