Врач рассказала, кому вредно есть свежие овощи

Людям с болезнями ЖКТ лучше избегать употребления сырых овощей, сообщила "Российской газете" врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

Особенно вредны сырые овощи людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения. Овощи лучше тушить, варить или запекать. При этом не стоит бояться, что они потеряют полезные свойства.

"В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров. Однако, чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество будет разрушаться", - пояснила врач.

Ликопин содержится в томатах и грейпфрутах.

"В сырой капусте содержится большое количество витамина С. При тепловой обработке он разрушается. Однако сырая капуста часто вызывает вздутие живота", - отметила диетолог.