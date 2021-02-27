Жительница Дагестана продала своего младенца за 800 тыс рублей

Уголовное дело возбуждено в Дагестане против 28-летней жительницы Махачкалы, которая подозревается в продаже своего новорожденного ребенка.

Женщина должна была родить в феврале, но уже в декабре предложила местной жительнице приобрести у нее младенца за 800 тыс рублей. Знакомая согласилась на покупку, но позже сообщила об этом в местные правоохранительные органы. Сделка состоялась 26 февраля, после этого подозреваемая была задержана, сообщает пресс-служба СУСК по Дагестану.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.