В России более 11,5 тыс человек заразились коронавирусом за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 11 534 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 534 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 332 (11,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 825, в Петербурге - 951, в Московской области - 558. В Краснодарском крае - 158, в Ставропольском крае - 97, в Кабардино-Балкарии - 71, в Крыму - 63, в Дагестане - 43, в Карачаево-Черкесии - 38, в Северной Осетии - 29, в Ингушетии - 17, в Чечне - 12, в Адыгее - 11.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 4 234 720 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 16 020 человек, за все время - 3 799 406 человек.

Умерли за сутки 439 россиян с коронавирусом, с начала пандемии - 85 743 человека.