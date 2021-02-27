Путин: бойцы Сил специальных операций способны на решение любых военных задач

Президент России Владимир Путин в субботу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ (ССО РФ) с профессиональным праздником.

Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Президент отметил, что создание ССО стало ответом на вызовы времени, на изменения в характере военных угроз. "Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства", - сказано в поздравлении.

"И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности", - подчеркивается в тексте.

Владимир Путин добавил, что военнослужащие ССО побеждают "не числом, а уменьем", идут на риски и наносят разящие удары по террористам, чтобы защитить мирных граждан.

Он констатировал, что в рядах ССО "служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества", готовые решить боевую задачу любой сложности.

Президент поблагодарил бойцов за службу и верность долгу, пожелал успехов и здоровья военнослужащим и их близким.

Формирование ССО началось в конце 2008 года, о создании этих сил впервые публично было сказано в ноябре 2010 года. День Сил специальных операций РФ отмечается с 2015 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина.