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Вот как выглядит сегодня село Эфендиляр Губадлинского района Азербайджана (ВИДЕО)

Вот как выглядит сегодня село Эфендиляр Губадлинского района Азербайджана (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного села Эфендиляр Губадлинского района.

Село Эфендиляр, избавленное от оккупантов в конце прошлого года, лежит в руинах. Каменные здания прекратились в развалины, долгие годы оно не было заселено, использовалось только несколько зданий у дороги - у них сохранились крыши, есть спутниковые тарелки, рядом стоят разобранные автомобили.

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Вестник Кавказа

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