Вот как выглядит сегодня село Эфендиляр Губадлинского района Азербайджана (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного села Эфендиляр Губадлинского района.

Село Эфендиляр, избавленное от оккупантов в конце прошлого года, лежит в руинах. Каменные здания прекратились в развалины, долгие годы оно не было заселено, использовалось только несколько зданий у дороги - у них сохранились крыши, есть спутниковые тарелки, рядом стоят разобранные автомобили.