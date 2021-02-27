В Грузии коронавирус нашли еще у 373 человек

За последние сутки в Грузии выявили 373 новых случая заболевания коронавирусом.

Заболеваемость снижается, прирост за сутки - 1,07%, за неделю - 1,76%, за 14 дней - 2,07%.

Общее число инфицированных достигло 270 510, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 542 человека, с начала пандемии - 264 589 человек. Умерли за сутки 14 пациентов с коронавирусом, за все время - 3 499.

В карантине находятся 332 человека, в стационарах наблюдаются 1 481, в ковид-гостиницах остаются 164.