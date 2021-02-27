Опрос: стабильность должна стать главным приоритетом России

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), россияне считают, что в настоящее время главным приоритетом должно быть обеспечение стабильности, пишет "Интерфакс".

Так ответили 65% россиян старше 45 лет и 70% россиян старше 60 лет. При этом обеспечение стабильности кажется более важным женщинам.

Еще 25% респондентов заявили, что главным приоритетом должно быть проведение радикальных реформ, среди молодежи 18-30 лет за такие реформы высказались 38%, чаще мужчины.

Не смогли выбрать между стабильностью и реформами 10% опрошенных.