Пашинян против генералов: причины конфликта

В Армении не стихают политические волнения. Очередным поводом для них стало увольнение с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, подвергшего едкой критике заявление премьера Никола Пашиняна о "неработающих российских "Искандерах"". 25 февраля в ответ на увольнение Пашиняном Хачатряна Генштаб в письменной форме потребовал отставки премьера, заявив, что политическое руководство не способно адекватно осуществлять свою профессиональную деятельность.

Заявление Генштаба имело значительный политический резонанс, поскольку с инициативой об отстранении Пашиняна от власти выступил лично начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, предложение об увольнении которого также вскоре оказалось на столе у президента Армена Саркисяна.

Тема армии в Армении последнюю четверть века оставалось закрытой - ВС принято было идеализировать за сомнительные достижения в период Первой Карабахской войны. Но Вторая Карабахская война расставила все по своим местам, развеяв мифа о непобедимости армии. Нынешняя ее критика со стороны Пашиняна была призвана изменить общественное мнение. Бесконечно долго брать на себя ответственность за поражение в войне армянский премьер не желает, тем более что армия никогда не была склонна тесно сотрудничать с его "революционным" правительством. Месяцы скорби и траура прошли, и у оказавшейся в статусе изгоя власти появилась необходимость обратить внимание людей на действия военных структур, которые отошли в тень в ожидании стабилизации политической обстановки. Этим обусловлены неуверенные реплики Пашиняна в отношении "Искандеров", целью которых было не изобличить якобы неисправное российское вооружение, а намекнуть на некомпетентность генералитета. Правящий блок продемонстрировал нежелание единолично брать на себя всю полноту ответственности за военный провал в Карабахе, тем более за те военные структуры, к которым "революционеры" не имеют никакого отношения.

Мгновенная реакция Генштаба – предсказуемый ответ на вероятную кампанию политического руководства. Рано или поздно общественность должна была поставить вопрос ребром в отношении армянских генералов, не сумевших защитить интересы армянского сепаратизма. Разгром армии подразумевает ее скорую реформацию, которая неминуемо будет сопровождаться расследованиями, увольнениями вплоть до возбуждения уголовных дел. Принимая во внимание подобную перспективу, возникает вопрос, кто именно будет осуществлять реформы армии: нынешние власти, которые будут преследовать цель реабилитировать себя в глазах общественности, или другая политическая сила, действия которой в отношении генералов будут носить поверхностный и номинальный характер.

Пашинян опасается военных, поскольку среди них достаточно много сторонников бывших властей. Костяк высшего военного руководства сформировался в период президентства карабахских сепаратистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Недавнее возвращение Кочаряна в политику может стать сигналом для высших военных чинов к участию в политических процессах. Косвенно это подтвердил и сам Пашинян, выступая перед сторонниками в центре Еревана. Но и Кочарян не скрывает симпатий в отношении Генштаба, который обратился к армянской общественности с призывом сплотиться вокруг армии и генералов.

Кризис в отношениях власти и генералов демонстрирует острую закулисную борьбу политических блоков послевоенной Армении. Псевдооппозиционные силы, армия и прочие внезапно активизировавшиеся патриоты Армении, всеми возможными способами стремятся свалить Никола Пашиняна, избавившего "истинных патриотов" от подписания столь ненавистного им мирного заявления по Карабаху. Премьер выполнил всю "грязную работу", и, как ни парадоксально, деоккупация территории Азербайджана и миротворческая миссия ВС России в Карабахе создали более комфортные условия для рвущихся к власти политических сил Армении. За эту власть в новых условиях и ведется острая политическая борьба, участники которой готовы ввергнуть Армению в пучину еще большего хаоса.