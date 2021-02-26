Белый дом: США открыты для дипломатических переговоров с Ираном

Вашингтон открыт для дипломатических контактов с Тегераном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом США Джо Байденом летят в штат Техас.

"Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами "пять плюс один", а также с Ираном", - приводит ее слова ТАСС.

При этом, обратила внимание Псаки, Америка не планирует совершать какие-либо шаги в направлении ослабления санкций против Ирана.