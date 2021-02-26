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Боррель: ЕК не может запретить компаниям вкладываться в "Северный поток-2"

Боррель: ЕК не может запретить компаниям вкладываться в &quot;Северный поток-2&quot;

Руководство Евросоюза не может запретить частным компаниям инвестировать в проект "Северный поток-2", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Der Spiegel.

Он напомнил, что Европейская комиссия неоднократно выражала мнение, что этот газопровод не поможет ни диверсификации поставок голубого топлива в Европу, ни энергетической безопасности Евросоюза. "Однако ЕК не может мешать частным компаниям инвестировать в промышленные проекты", - цитирует дипломата ТАСС.

Боррель констатировал, что на таком уровне проекты не могут быть исключительно экономические, в любом случае, они обладают и геополитическим измерением, и геополитика повлияла на "решения по "Северному потоку-2".

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Вестник Кавказа

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