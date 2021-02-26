В Северной Осетии обсудили вопросы поддержки медиков

В Северной Осетии состоялось совещание проектного офиса под председательством главы республики Вячеслава Битарова, на котором были обсуждены вопросы развития медицины.

Главными темами совещания стали поддержка медиков и повышение качества их образования. В частности, как отмечалось, на данный момент уже отобраны 14 анестезиологов-реаниматологов, которые смогут получить профильное образование в Бесланском медцентре, а затем в Москве, передает "Осетия-Ирыстон".

"Проект по отправке медиков в клинические учреждения страны для стажировки и получения передового опыта. Считаю, что необходимо направлять врачей для обучения не только в российские медучреждения, но и выходить на международный уровень", - написал в своем Instagram Вячеслав Битаров.

Также на совещании обсуждались результаты проекта "Лучший врач Северной Осетии". Победители в двух номинациях представят республику на всероссийском конкурсе. "В республике завершился конкурс "Лучший врач Северной Осетии". Скоро их имена будут объявлены. Финалисты представят республику на всероссийском конкурсе", - подытожил глава республики.