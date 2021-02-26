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Школа на 720 мест введена в эксплуатацию в Ингушетии

Школа на 720 мест введена в эксплуатацию в Ингушетии

В Насыр-Кортском административном округе Назрани ввели в эксплуатацию школу на 720 мест в рамках нацпроекта "Образование".

Как заявил представитель городской администрации, строительство нового образовательного учреждения разгрузит действующие и создаст дополнительные рабочие места в Назрани, сообщает "Ингушетия".

Стоит отметить, что в 2020 году на территории административного округа Гамурзиевский было возведено два детских сада по нацпроекту "Демография".

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