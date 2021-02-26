Мэрия поможет оплатить учебу нуждающимся студентам в Тбилиси

В Тбилиси с 1 марта стартует прием заявок на финансирование весеннего семестра текущего учебного года для социально незащищенных студентов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ведомстве обратили внимание, что объем финансирования программы вырос, его смогут получить зарегистрированные в Тбилиси студенты с рейтингом в 150 тыс баллов или менее в единой базе данных социально незащищенных семей.

Конкретный размер финансирования определяется академической успеваемостью студента, передает Sputnik Грузия.

Документы и заявления студенты должны подавать лично с 1 марта до 31 мая текущего года.