Мэрия поможет оплатить учебу нуждающимся студентам в Тбилиси
В Тбилиси с 1 марта стартует прием заявок на финансирование весеннего семестра текущего учебного года для социально незащищенных студентов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В ведомстве обратили внимание, что объем финансирования программы вырос, его смогут получить зарегистрированные в Тбилиси студенты с рейтингом в 150 тыс баллов или менее в единой базе данных социально незащищенных семей.
Конкретный размер финансирования определяется академической успеваемостью студента, передает Sputnik Грузия.
Документы и заявления студенты должны подавать лично с 1 марта до 31 мая текущего года.
Вестник Кавказа
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