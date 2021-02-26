РПЛ перенесла матчи "Ахмата" и "Краснодара"

Российская Премьер-Лига (РПЛ) объявила о переносе двух матчей - между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и столичным "Динамо". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РПЛ.

Матч 21-го тура, в котором ЦСКА примет "Ахмат", состоится не 8-го, а 6-го марта. Начало встречи – в 14:00 (мск).

Игра "Краснодар" – "Динамо", запланированная на 21 марта, перенесена на 18 марта. Начало матча – в 19:00.

В сообщении говорится, что перенос обеих игр связан с решением исполкома РФС о переносе матчей 1/4 финала Кубка России со 2-3 марта на 7-8 апреля.