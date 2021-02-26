Регионы СКФО могут потерять часть работников

Уже в мае регионы Северного Кавказа могут столкнуться с ростом официальной безработицы, - рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ингушетии Мурат Хаматханов.

"Прогнозируем, что только в Ингушетии бизнес избавится от 15-20% сотрудников. Скорее всего, они уйдут в серую зону", - рассказал Хаматханов, передает "АиФ-Ставрополье".

Как пояснил чиновник, предприятия, которые брали кредиты на выплату зарплаты, должны сохранить свои коллективы до апреля. В этом случае государство погасит долг за них . После этого работодатели будут свободны от обязательств, что может привести к массовым увольнениям.

Уполномоченный по правам предпринимателей призвал работодателей заранее подумать о рабочих местах для уволенных людей, напомнив, что проблема безработицы остается актуальной для всех регионов СКФО, кроме Ставрополья.