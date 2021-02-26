"Экономический форум грузинской диаспоры" состоится онлайн

"Экономический форум грузинской диаспоры" пройдет в субботу 27 февраля в онлайн-формате, такое сообщение распространил МИД Грузии.

Цель мероприятия - ознакомить живущих за рубежом соотечественников с бизнес-средой и инвестиционным потенциалом, а также с определенными инвестиционными предложениями и программами.

В рамках форума проведут четыре тематические сессии, в нем поучаствуют более 150 соотечественников из разных стран мира, которые смогут в онлайн-режиме задать вопросы представителям соответствующих ведомств и получить требующуюся информацию о начале или продолжении деятельности в Грузии.

Организаторами форума выступают МИД, администрация президента Грузии и Международное агентство по миграции.