Психолог перечислила признаки, указывающие на депрессию
Вовремя заметить начало депрессии можно по некоторым признакам, рассказала "Пятому каналу" психолог Ольга Коротина-Гессе.
Плохое настроение без причины - первый тревожный "звонок".
"На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни", - пояснила она.
На депрессию указывает и снижение концентрации внимания. Ощущение чувства вины без явной причины также может говорить о депрессии. По словам психолога, депрессия часто сопровождается ощущением ненужности, проблемами со сном и мыслями о суициде.
Кроме того, при депрессии может сильно измениться пищевое поведение, человек может начать голодать или, наоборот, переедать.
Замедленность движений и ощущение нехватки энергии также относят к факторам депрессии.
Наличие нескольких из перечисленных признаков говорит о том, что следует обратиться к специалисту.
Вестник Кавказа
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