Психолог перечислила признаки, указывающие на депрессию

Вовремя заметить начало депрессии можно по некоторым признакам, рассказала "Пятому каналу" психолог Ольга Коротина-Гессе.

Плохое настроение без причины - первый тревожный "звонок".

"На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни", - пояснила она.

На депрессию указывает и снижение концентрации внимания. Ощущение чувства вины без явной причины также может говорить о депрессии. По словам психолога, депрессия часто сопровождается ощущением ненужности, проблемами со сном и мыслями о суициде.

Кроме того, при депрессии может сильно измениться пищевое поведение, человек может начать голодать или, наоборот, переедать.

Замедленность движений и ощущение нехватки энергии также относят к факторам депрессии.

Наличие нескольких из перечисленных признаков говорит о том, что следует обратиться к специалисту.