Пожар в заповеднике Утриш нанес ущерба на 1 млрд рублей

Согласно экспертной оценке, ущерб, причиненный заповеднику "Утриш" в Анапе пожаром в прошлом августе, оценивается в 980 млн рублей.

"Ущерб, причиненный заповеднику, составляет 980 млн рублей. Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тыс деревьев утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу", - пояснил исполняющий обязанности директора ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" Олег Козырев, пишет ТАСС.

Заказник "Большой Утриш" внутри заповедника пострадал на 120 млн рублей.

Козырев добавил, что полная картина с ситуацией в заповеднике будет ясна к 2024 году.

В пожаре в заповеднике выгорело около 130 га.