Грузинский фильм об Ингури ГЭС будет представлен во Франции

Грузино-французский документальный фильм "У воды нет границ" режиссера Марадия Цаава будет представлен в качестве одного из незавершенных кинопроектов в выпуске 2021 года на специальной Международной платформе ParisDOC Works-in-Progress. Мероприятие пройдет с 16 по 19 марта.

Документальный фильм "У воды нет границ" посвящен Ингури ГЭС – самой мощной электростанции Грузии. Документальный кинопроект уже дважды побеждал на конкурсе New Talents Caucasus в 2020 году, - пишет Sputnik Грузия.

Фильм подготовлен при поддержке Национального киноцентра Грузии.