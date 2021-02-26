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Грузинский фильм об Ингури ГЭС будет представлен во Франции

Грузинский фильм об Ингури ГЭС будет представлен во Франции

Грузино-французский документальный фильм "У воды нет границ" режиссера Марадия Цаава будет представлен в качестве одного из незавершенных кинопроектов в выпуске 2021 года на специальной Международной платформе ParisDOC Works-in-Progress. Мероприятие пройдет с 16 по 19 марта.

Документальный фильм "У воды нет границ" посвящен Ингури ГЭС – самой мощной электростанции Грузии. Документальный кинопроект уже дважды побеждал на конкурсе New Talents Caucasus в 2020 году, - пишет Sputnik Грузия.

Фильм подготовлен при поддержке Национального киноцентра Грузии.

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