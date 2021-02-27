Грузия нарастила экспорт меда

Пчеловоды Грузии добились прогресса в показателях экспорта меда в 2020 году, нарастив производственные обороты в 3,4 раза.

По словам главы Минсельхоза страны Левана Даваиташвили, в прошлом году из страны было экспортировано 21,7 т меда, что на 15,3 т (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году.

Грузинский мед поставлялся в страны ЕС (12,9 т), что в 6,7 раза больше показателей 2019 года. Также продукция грузинских пчеловодов поставлялась на американский и канадские рынки, а также в Катар, пишет Sputnik Грузия.