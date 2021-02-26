Вдоль Курортного озера Железноводска завтра заработают парилки

Завтра утром, в субботу, 27 февраля, в 10 часов в Железноводске стартует первый банный фестиваль "С Железным паром", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Жители и гости города смогут бесплатно укрепить свой иммунитет, пройдя настоящий банный ритуал с окунанием в прорубь, а профессиональные банщики с дубовыми и пихтовыми вениками помогут нам пропарить все косточки, замерзшие и уставшие от экстремального похолодания последних дней, чтобы потом, под веселую концертную программу, отведать травяной чай из самовара в специально отведенной чайной зоне", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, цитирует его "Это Кавказ".

Требование к участникам только одно: не забыть купальные принадлежности, полотенце и тапочки.

Пройдет фестиваль на Курортном озере "30'Ка" - мобильные парные раскинутся на 60-метровом пирсе "Природный солярий", - добавили в горадминистрации.

