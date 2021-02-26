Строители Яблоновского моста на Кубани получат допфинансирование

На строительство Яблоновского моста будет выделено дополнительное финансирование, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Правительство РФ сегодня в ходе рассмотрения вопроса о выделении 100 млрд рублей на ускорение ремонта, реконструкции и строительства автодорог в регионах приняло решение субсидировать и строительство нового Яблоновского моста на Кубани, мотивируя тем, что это позволит ускорить темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в регионе.

"В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса", - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает "АиФ-Юг".

Напомним, новый Яблоновский мост строится в три очереди. Первая завершена - возведено пять опор для будущего моста из семи планируемых, завершена верхняя часть свайного фундамента, а также перестроено почти 490 м газопровода, строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения.

Новый мост длиной в 400 м будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку. Планируется, что его введут в эксплуатацию в 2024 году.