На Каспии открыто крупное месторождение нефти

Крупнейшее за последние три десятка лет месторождение нефти и газа открыли в Мангистауской области Казахстана, на побережье Каспийского моря. Это самое большое из открытых месторождений с момента обретения страной независимости. Как отмечает Eurasianet, месторождение, на котором разведочная скважина дала мощный поток нефти, разрабатывается компанией ”Меридиан Петролеум”.

Еще одна обнадеживающая деталь: нефть на месторождении, по-видимому, имеет низкое содержание серы, по сравнению с нефтью, добываемой в других частях Казахстана, что потенциально облегчает ее переработку и транспортировку. Попытки вывести нефть, перекачиваемую с морского месторождения Кашаган, на рынок в течение 10 лет были серьезно осложнены из-за ее коррозионного характера.

Президент ”Меридиан Петролеум” Балтабек Куандыков назвал открытие месторождения ”поистине историческим событием для страны”. Губернатор Мангистауской области Серикбай Трумов заявил, что месторождение ”обеспечит мощный импульс социально-экономическому развитию региона и создаст новые рабочие места”.

Однако официальные лица предупредили, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить потенциальный размер запасов на месторождении, названном в честь известного советского нефтяника Халела Узбекгалиева.

На Мангистаускую область приходится 25% всей нефти и газового конденсата в Казахстане. Ежегодно здесь добывается 18 млн тонн нефти и 3 млрд кубометров природного газа.

Открытие нового крупного нефтяного месторождения в Казахстане может оказаться неоднозначным благом. Сейчас правительство изо всех сил пытается избавить экономику от нефтяной зависимости. По состоянию на конец 2019 года около 44% государственного бюджета Казахстана было сформировано за счет налогов, взимаемых с нефтегазовой отрасли. Миллиарды долларов, потраченные на многообещающие новые отрасли, принесли слабую прибыль.

Утешение приносит рост мировых цен на нефть в последние недели. Если подобная тенденция сохранится, у Нур-Султана будет время, чтобы изменить курс.