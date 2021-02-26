Соцсети: Пашинян приехал к Саркисяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тайно приехал к президенту Армену Саркисяну, об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.

По его данным, глава правительства уговаривает президента подписать его решение об отставке главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна.

Пашинян якобы приехал к Саркисяну после посещения последним ГШ.

Напомним, ситуация в Армении резко обострилась накануне, когда Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. В ответ премьер направил президенту Армену Саркисяну предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако тот не подписал его.

В соответствии с Конституцией страны, начальник Генштаба назначается и отправляется в отставку президентом по предложению премьер-министра. Отметим, что если президент не подписывает предложение главы правительства, то оно автоматически вступает в силу спустя 15 дней.