США вводят санкции против Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи

Вашингтон вводит визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, такое заявление распространил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Для начала Госдепартамент США предпринял действия <...>, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи, но не только в нем", - цитирует его ТАСС.

Помимо это, добавил Блинкен, американская администрация введет и дополнительные меры, в целях подкрепления осуждения, которое мировое сообщество выражает в связи с убийством Хашкаджи.

Минфин США сегодня также ввел рестрикции в рамках "Глобального акта Магнитского" в отношении экс-заместителя главы Службы общей разведки королевства генерала Ахмеда Асири - ближайшего помощника наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

В черный список включено и элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет наследного принца и подчиняются непосредственно ему: разведка США считает, что оно причастно к убийству Хашкаджи.