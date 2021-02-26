"Организованный нефтевор" пойман в Северной Осетии

Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по Дигорскому району задержали 24-летнего уроженца Северной Осетии, числившегося в федеральном розыске по громкому уголовному делу об организованной преступной группе, воровавшей топливо прямо из нефтепровода на Кубани. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Правоохранители установили, что разыскиваемый злоумышленник возвратился на родину и жил там на съемных квартирах. Полицейские выяснили круг его общения, установили его возможный маршрут передвижения. В итоге молодого преступника задержали по месту временного проживания.

Сейчас "нефтевор" передан инициатору розыска - ОМВД РФ по Тихорецкому району Краснодарского края.