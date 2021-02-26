Лайнеры "Якутии" будут летать из Нальчика в Москву чаще

Авиакомпания "Якутия" наращивает число пассажирских авиарейсов из аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии в московский аэропорт Внуково до четырех в неделю.

"В связи с повышенным спросом на рейсы авиакомпании "Якутия" достигнута договоренность об увеличении частоты выполнения полетов в марте до четырех в неделю. Они будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - сообщил представитель аэропорта Ислам Шомахов, передает "Это Кавказ".

Руководство аэропорта Нальчика прорабатывает с "Якутией" возможность запуска ежедневных рейсов в Москву, - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", авиакомпания начала выполнять рейсы по маршруту Москва – Нальчик с 24 декабря минувшего 2020 года. В феврале "Якутия" выполняла полеты в столицу три раза в неделю.