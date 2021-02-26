Ставрополь проведет акцию "Время читать!"

Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю.Лермонтова организует акцию "Время читать!". Также в первые дни весны в библиотеках края и на разных публичных площадка будут работать "свободные микрофоны", пройдут читательские эстафеты и марафоны.

Мероприятие пройдет 3 марта во Всемирный день чтения вслух.

Праздник проходит под лозунгом "Чтение – это движение вперед!" и отмечается ежегодно в первую среду марта, - пишет "Ставропольская правда".

Напомним, Ставропольский край – активный участник международного праздника: число участников акции с растет с каждым годом.