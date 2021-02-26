Пентагон и Псаки рассказали детали ударов по Сирии

Представитель Пентагона Джон Кирби сегодня подтвердил, что два истребителя ВВС США F-15 уничтожили девять объектов инфраструктуры проиранских групп в Сирии.

"Два истребителя F-15E Strike Eagles уничтожили девять объектов, которые использовались поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Кирби, авиаудар был совершен на основании разведданных, полученных американскими военнослужащими при помощи иракских и курдских партнеров.

Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки сообщила, что президент Джо Байден остановил выбор именно на этих целях для защиты американского военного контингента - "чтобы сократить возможность новых нападений в ближайшие недели".