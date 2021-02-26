Сезон городских ярмарок открывается в Пятигорске

В Пятигорске 13 марта стартует сезон городских ярмарок: торговля будет проходить в микрорайоне Белая Ромашка и на пешеходной части улицы Орджоникидзе.

фермерские хозяйства и личные подворья Ставропольского края представят различные виды продукции – можно будет приобрести мед, консервы, крупы и многое другое, - передает pyatigorsk.org.

Ярмарки пройдут 13 и 27 марта, 10 и 24 апреля, 15 и 29 мая. Всего до конца года запланировано 19 ярмарок, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, в преддверии Восьмого марта для покупателей организуют три специализированные цветочные ярмарки. Режим работы торговых площадок – 5, 6, 7 и 8 марта с 8 до 17 часов.