Спасатели пообещали жителям Ставрополья продолжение погодных катаклизмов

Завтра жителей Ставропольского края снова ждут сильный ветер, гололедица и снежные накаты, - предупредило краевое ГУ МЧС.

Ветер немного, но все же ослабнет – если сегодня его порывы достигали 20 м/с, то завтра сила ветра будет ниже: спасатели говорят о 18 м/с, - передает "АиФ-Ставрополье".

Днем температура воздуха в крае, по данным синоптиков, будет выше нуля, а в южных районах края она даже достигнет 12 градусов тепла, а вот к ночи местами снова похолодает до -4 градусов, - говорится в сообщении.