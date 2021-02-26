Подтопления частично заблокировали подъезды к "Шереметьево"

Потепление вызвало подтопления на подъездах к московскому аэропорту "Шереметьево", такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса Московской области.

"На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено. В настоящее время службы ликвидируют подтопление", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Министерство рекомендует гражданам сократить по возможности поездки на личном транспорте, отправляться в аэропорт заранее, причем на аэроэкспрессах, а для того, чтобы попасть из или в терминал "В", пользоваться подземным шаттлом.